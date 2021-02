Ex-Botschafter wirft Russland Propaganda vor

Rüdiger von Fritsch: Das klingt natürlich nach einer zusätzlichen Eskalation, wenngleich man sehen muss, dass der Außenminister anschließend ziemlich rasch wieder - wie man so sagt - vom Kreml eingesammelt worden ist. Man hat das relativiert, was er gesagt hat. Dahinter verbirgt sich auch die Verbitterung des Außenministers. Er wird durch das, was die Geheimdienste im Land und außerhalb des Landes tun - also die Repression und die Anschläge gegen Oppositionelle - daran gehindert, eine gute Außenpolitik zu betreiben.