Scholz erinnert Trump an Unverletztlichkeit von Grenzen

In einem Statement reagiert Olaf Scholz auf Aussagen von Donald Trump, ohne dessen Namen zu nennen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der jüngsten Äußerungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump zu US-Ansprüchen auf Grönland an das Prinzip der Unverletztlichkeit von Grenzen erinnert.

... sagte Scholz am Mittwoch in einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Berlin.