Das alles hilft den Menschen in der Ukraine vielleicht nicht unmittelbar. Aber es zeigt, dass Deutschland am Ende doch die richtigen Schlüsse gezogen hat. "Keep it up, Chancellor Olaf Scholz", schrieb Ukraines Präsident Selenskji gestern nach der deutschen Zustimmung zu Waffenlieferungen. In der Tat: Was für ein Tag.