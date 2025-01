Von Hartz IV zu Bürgergeld - was hat die Reform gebracht?

Unterschiede zum Bürgergeld : 20 Jahre Hartz IV - was hat es gebracht?

25.01.2025 | 06:00 |

Im Januar 2005 trat eine der größten Sozialreformen Deutschlands in Kraft. Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden zusammengelegt. Was hat Hartz IV gebracht. Was braucht man heute?