28 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Vom Flughafen Leipzig/Halle (Archivbild) aus wurden am Freitag mehrere afghanische Straftäter abgeschoben.

Wie das Magazin unter Berufung auf Behördenkreise meldete, startete am Freitagmorgen ein Charterjet von Qatar Airways von Leipzig aus in Richtung Kabul. An Bord seien 28 afghanische Straftäter, die aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden seien.