ADAC warnt vor hohen Spritpreisen ab 2027 - wegen CO2-Abgabe

In ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl setzen sich SPD, Grüne und Linke für ein sogenanntes Klimageld ein - mit der Leistung sollen Menschen für die gestiegenen Heiz- und Energiepreise entlastet werden. Die zerbrochene Ampel-Koalition hatte im Koalitionsvertrag 2021 bereits ein Klimageld vereinbart, um Verbraucher zu entlasten. Es gab zu diesem Zeitpunkt aber keine technische Möglichkeit zur Auszahlung an jeden einzelnen Bürger. Zu einer Umsetzung kam es nicht.



Die SPD wirbt ebenso wie die Linken und Grünen für ein Klimageld. Die FDP fordert unter dem Namen "Klimadividende" ebenfalls eine Entlastung der Verbraucher bei den CO2-Kosten. Die Union will über die Einnahmen aus der CO2-Abgabe die Stromsteuer und die Netzentgelte reduzieren. In den Wahlprogrammen der AfD und des BSW taucht der Begriff Klimageld nicht auf, stattdessen wird die Abschaffung der CO2-Bepreisung gefordert.



