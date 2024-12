Farbattacke auf Hotel Adlon - Protest von Klimaaktivisten

Mit einer Farbattacke am Berliner Hotel Adlon haben Klimaschützer gegen eine Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas protestiert. Mehrere Demonstranten schütteten am Dienstagmorgen grüne Farbe gegen einen Seiteneingang des Adlons in der Wilhelmstraße nahe dem Brandenburger Tor. Mit der grünen Farbe wollte die Gruppe Letzte Generation nach eigenen Angaben symbolisch sogenanntes Greenwashing kritisieren.