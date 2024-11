Hilfe für Arme: Beim Kältebus-Jubiläum teilt Steinmeier aus

Zum 30-jährigen Bestehen des Kältebusses der Berliner Stadtmission hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Suppe an Obdachlose verteilt. "Wer möchte Gulasch?", fragt er gut gelaunt in blauer Schürze mit aufgedrucktem Herz. Rund 100 Bedürftige nahmen vor dem Berliner Hauptbahnhof die warme Mahlzeit entgegen.

