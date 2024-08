Ärztechef Gassen klagt über zunehmende Gewalt in Praxen

Die Kassenärzte beobachten immer mehr Gewalt in Arztpraxen und rufen die Politik um Hilfe. "Aggressives Verhalten, verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten sind ein wachsendes Problem in den Arztpraxen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, im Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Nicht nur in Notaufnahmen, auch bei den Niedergelassenen eskaliere die Lage immer öfter. Dabei gehe es sowohl um Beleidigungen als auch körperliche Gewalt.

Er habe selbst schon einen Patienten gehabt, der eine Tür kaputt getreten habe, sagte Gassen, der in Düsseldorf in einer Gemeinschaftspraxis praktiziert.

Gassen: Probleme unabhängig von Herkunft

In der Regel hätten Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Die Probleme gingen auf eine "kleine, leider aber größer werdende Klientel" zurück, sagte Gassen.

Am härtesten treffe es oft die Arzthelferinnen. Die Herkunft spiele dabei keine Rolle:

"Dass sich Patienten nicht benehmen können und eine schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit haben, ist ein Nationen-übergreifendes Phänomen", betonte Gassen. "Was sich allerdings auch häuft: Da ist einer krank, und sechs Leute kommen als Begleitung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau. Das ist bemerkenswert und extrem unangenehm."

Gassen hält Strafgesetzverschärfung für überfällig

Gassen forderte deutliche Strafen: "Es braucht in solchen Fällen deutliche und schnelle Strafen. Sonst kommt die Botschaft bei einigen Menschen nicht an." Bislang habe so ein asoziales Verhalten keine Konsequenzen.