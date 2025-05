Wahlen im Bundestag: Keine Kandidaten der AfD in Ausschüssen

Die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag lässt auch in dieser Wahlperiode bislang keine Abgeordneten der AfD als Vorsitzende in Parlamentsausschüssen zu. An diesem Mittwoch scheiterten im wichtigen Haushaltsausschuss sowie in den Ausschüssen für Recht, Arbeit und Finanzen die von der AfD-Fraktion vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten, wie der Bundestag mitteilte. Dort stimmte jeweils eine Mehrheit gegen sie.