AfD: Aufstieg löst laut einer Studie bei Mehrheit Ängste aus

Extreme Positionen der AfD lösen in der Bevölkerung Ablehnung, aber auch Angst aus. Unter den Anhängern der Partei stoßen sie nur zu knapp einem Drittel auf Ablehnung, wie aus einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hervorgeht. Demnach lehnen 28,9 Prozent der AfD-Anhänger die "Remigrations"-Pläne der Partei ab.