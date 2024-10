Nach Wahlerfolgen: Die AfD - isoliert hinter der Brandmauer

In Thüringen stärkste Kraft, in Sachsen und Brandenburg zweitstärkste Kraft. Die AfD hat bei den Landtagswahlen im Osten extrem erfolgreich abgeschnitten. Gleichzeitig aber gilt die Partei in Thüringen sowie in Sachsen als gesichert rechtsextrem und in Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall. Und ist deshalb extrem isoliert: keine Regierungsbeteiligung, nirgends. Bereits im Wahlkampf machten alle anderen Parteien klar, dass sie keine Koalition mit der AfD eingehen. Die berühmte Brandmauer.