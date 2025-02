Nach Bundestagswahl: Wie viel Macht hat AfD im Parlament?

Mit 20,8 Prozent hat die AfD ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Bundestagswahl verdoppelt. Im Parlament kommt sie als größte Oppositionsfraktion jetzt auf 152 Sitze - und hat dadurch mehr Einfluss. Künftig steht ihr zum Beispiel deutlich mehr Redezeit zu. Auch für Posten im Bundestagspräsidium und in den Ausschüssen kommen AfD-Abgeordnete in Frage. Ein automatischer Anspruch besteht aber nicht. In der vergangenen Legislaturperiode waren AfD-Politiker am Widerstand der anderen Parteien gescheitert.