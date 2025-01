Migrationspolitik: Hat die Union AfD-Forderungen übernommen?

Der am Mittwoch im Bundestag mit Stimmen der AfD beschlossene Entschließungsantrag der Unionsparteien zu Verschärfungen in der Innen- und Migrationspolitik ist für die AfD ein mehrfacher Erfolg. Einer der Gründe: Die Rechtsaußen-Partei kann politisches Kapital daraus schlagen, dass die Union nun auf ihre Linie eingeschwenkt sei. Parteichefin Alice Weidel sagte bereits am Dienstagabend in der ZDF-Sendung " Wie geht’s, Deutschland? ":