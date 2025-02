Didacta: Hilfsorganisationen kritisieren Teilnahme

Die christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt", Kindernothilfe und Misereor haben die Teilnahme der AfD an der Bildungsmesse "Didacta" in Stuttgart kritisiert. Sie forderten in einer Mitteilung die Messe auf, die Zulassungsbedingungen für Aussteller dringend zu überprüfen und zu schärfen, "um Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden, auf einer Bildungsmesse keinen Platz zu bieten".