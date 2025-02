Millionen-Erbe für AfD: Expertin sieht Transparenz-Problem

Großspenden sind eine wichtige Einnahmequelle für viele Parteien - insbesondere in Wahlkampfzeiten. Weniger bekannt ist, dass auch Erbschaften große Summen in die Parteikassen spülen können. Am Mittwoch neu veröffentlichte Zahlen zeigen, dass in vor allem die AfD in jüngerer Vergangenheit davon profitierte.