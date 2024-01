Neue Debatte über AfD-Verbot: Erfolgsaussichten und Risiken

Vertreibungspläne bei Treffen mit Extremisten: Für ein AfD-Verbotsverfahren brauche es eine umfangreiche Materialsammlung, erklärt Verfassungsrechtler Prof. Christian Waldhoff. 11.01.2024 | 10:47 min

So läuft ein Parteiverbotsverfahren

Scharfe Kritik folgt auf die Berichte über ein Treffen von AfD-Politikern und Neonazis. Wie auch erneut Rufe nach Konsequenzen, etwa einem Verbot der Partei. 11.01.2024 | 1:55 min

"Correctiv"-Chefredakteur Justus von Daniels im Gespräch über die Aufdeckung des Geheimtreffens von AfD-Politikern mit Rechtsextremen. 11.01.2024 | 7:41 min

Erhöhen Enthüllungen über Geheimtreffen die Chancen für ein Verbot?

Die NPD wurde 2017 nicht verboten, weil sie zu unbedeutend ist, erklärt Jurist Christian Waldhoff. Das Bundesverfassungsgericht habe aber klargestellt, dass die NPD eine "Nazi-Partei" sei, "die echt verfassungsfeindlich, die rechtsextremistisch ist und unsere Ordnung beseitigen will", so Waldhoff. Beim NPD-Verbotsverfahren gab es laut Waldhoff rund 3.000 Beweisstücke. Auch das Parteiprogramm hat bei der Einordnung eine wichtige Rolle gespielt.

Parteiverbotsverfahren würde sehr lange dauern

AfD-Verbotsverfahren könnte nach hinten losgehen

Der Versuch, die AfD zu verbieten, könnte eine gegenteilige Wirkung haben. Ein Verbot könnte die Radikalisierung befeuern, so Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl bei ZDFheute live: "Also, so wir haben es euch immer schon gesagt, die sind gegen uns und so weiter."