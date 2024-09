Die AfD: alte Grabenkämpfe, neue Fronten

So auch im Vorfeld des diesjährigen Bundesparteitags in Essen Ende Juni. Da sorgte die Diskussion für Wirbel: Weidels Co an der Spitze der Partei, Tino Chrupalla , sah sich plötzlich Gerüchten ausgesetzt, er würde wackeln und in Essen womöglich seinen Posten verlieren. An Weidel, die künftig allein herrschen und von einem Generalsekretär Münzenmaier tatkräftig unterstützt werden würde.