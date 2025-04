AfD-Gutachten vom Verassungsschutz weiter nicht fertig

Wegen der vorgezogenen Neuwahlen hatte das alte Parlament über den Antrag nie abgestimmt , eine Mehrheit war damals ohnehin nicht in Sicht. Der Grünen-Abgeordnete Till Steffen, der den Antrag neu einbringen will, betonte gegenüber ZDF frontal: "Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem in der Union, die ihre Entscheidung von dem Gutachten des Verfassungsschutzes abhängig machen. Es ist gewissermaßen der Schlüssel."