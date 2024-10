Generationenforscher bei "Lanz": Darum wählt die Jugend AfD

dpatopbilder - 01.09.2024, Sachsen, Dresden: Ein Wähler sitzt für die Stimmabgabe zur Landtagswahl in Sachsen in einer Sporthalle in einer Wahlkabine. In Sachsen findet am Sonntag die Landtagswahl statt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Quelle: dpa