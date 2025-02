Wahlkampf: Migranten werben für die AfD

Diese Partei - das ist die AfD . Und "ausgerechnet Sie" - das zielt auf Jason selbst: Er hat Migrationshintergrund. Jeremy Jason, vor 37 Jahren in der Karibik geboren, aufgewachsen in Kerpen, Vater von acht Kindern, Projektmanager in der Bauindustrie - und nun Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 90, Rhein-Erft.