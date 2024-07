AfD-Erfolg bei Kommunalwahlen: Wie mit der Partei umgehen?

Kommunalwahl in Wolgast : AfD-Wahlerfolge: Brandmauer oder Kooperation?

von Anne Stadtfeld 26.07.2024 | 13:23 |

Die AfD holte in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern so viele Stimmen wie kaum woanders. Wie wird nun im Stadtparlament gearbeitet - und wie leben die Menschen mit dem Rechtsruck?