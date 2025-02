Nach der Bundestagswahl: Die neue Stärke der AfD

"Herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz." Alice Weidel strahlt am Tag nach der Bundestagswahl in die Kameras. Es ist zwar nicht die Veranstaltung der AfD-Vorsitzenden, sondern sie spricht dort auf Einladung des Vereins der Hauptstadtpresse und wird die Medien später auch beschimpfen. Aber das ist ihr offensichtlich egal.

Das Gefühl, nun an dem Platz zu sein, der der AfD zusteht, ist Weidel und ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla an diesem Morgen anzusehen. Und sie haben ja auch allen Grund zur Freude.

45 von 48 Wahlkreisen im Osten gewonnen

Bundesweit ist die AfD die zweitstärkste Partei geworden, mit 20,8 Prozent der Wählerstimmen, doppelt so viel wie vor gut drei Jahren. In den ostdeutschen Bundesländern , bis auf Berlin, ist der Unterschied noch größer. Dort liegt sie mit hohem Abstand vor allen anderen Parteien.

Anders als bei den Wahlen zuvor hat die AfD fast alle Wahlkreise gewonnen. Vor drei Jahren waren es 16, jetzt 45 der 48 Wahlkreise. Ausnahmen sind Erfurt, Leipzig und Potsdam. Viele Wahlkreise gewinnt die AfD mit Abstand und mit Personal aus dem Partei-Establishment, die seit einigen Jahren zeigen, wofür sie stehen: Alexander Gauland mit 84 Jahren in Chemnitz, der einst mit einem Auftrittsverbot belastete Maximilian Krah im Chemnitzer Umland und Erzgebirgskreis, Bundestags-Zwischenrufer Stephan Brandner in Gera/Greiz/Altenburger Land.

Doch auch im Westen kann die AfD gewinnen: In Gelsenkirchen liegt sie vor der SPD, in Kaiserslautern vor der CDU. Glaubt man Chrupalla, gewinnt sie auch westdeutsche Sport-Prominenz. Er habe von zwei Nationalspielern und ehemaligen Spielern des FC Bayern München Glückwünsche bekommen, sagte er bei der Pressekonferenz. "Von daher auch viele Grüße an Uli Hoeneß." Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte sich allerdings oft kritisch zur AfD geäußert.

Politologe Korte: "Vertrauensabriss" zu Ampel-Parteien

Habeck: Union hat Mitte geschwächt und Ränder gestärkt

Die Parteien selbst suchen die Schuld eher nicht im System selbst. Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck sieht eine "erschreckende Normalisierung der AfD", es habe sich in diesem Wahlkampf "enorm etwas verschoben". Und wenn sich die Union vor allem in der Migrationspolitik "die Position der AfD etwas aufgehellt zu eigen macht", dann brauche man sich nicht zu wundern, dass dies die "Mitte schwächt und die Ränder stärkt".

Daraus leitet sie einen klaren Machtanspruch ab, selbst wenn eine Koalition mit der Union kaum zustande kommen dürfte, da der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ein solches Bündnis mehrfach ausgeschlossen hat. Die Brandmauer müsse weg, so Chrupalla. Und er forderte die ostdeutschen Ministerpräsidenten zum Rücktritt auf, da zum Beispiel in Sachsen Michael Kretschmer (CDU) mit einer Minderheitsregierung regiert. Die CDU, so Chrupalla, habe "Regierungen gebildet, die gegen das Volk und ohne das Volk gebildet wurden."

AfD will in Präsidium und Geheim-Gremium

Ihre Oppositionsrolle im Bund will die AfD ohnehin stärker ausfüllen. Sie hat nun gemeinsam mit der Linken eine Sperrminorität im Bundestag - beide Parteien verfügen zusammen über etwas mehr als ein Drittel der Sitze. Sollte eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes nötig werden, wie zur Reform der Schuldenbremse und bei einem neuen Sondervermögen für die Bundeswehr oder Infrastruktur, könnten beide Parteien zusammen diese blockieren. Solche Vorhaben blockieren will die AfD auf jeden Fall. Man müsse die Ausgaben "mit einem Besen zusammenstreichen", kritisierte Weidel.

Blockieren könnten beide Parteien zusammen wichtige Entscheidungen des Parlaments, für die eine Zweidrittelmehrheit aller gesetzlichen Abgeordneten nötig ist. Dazu zählen Änderungen des Grundgesetzes wie etwa eine Reform der dort verankerten Schuldenbremse. Auch die Einigung auf ein Sondervermögen für das Verteidigungsbudget müsste so beschlossen werden. Die Linke, die sonst eher unverdächtig ist, gemeinsam mit der AfD abzustimmen, vertritt hier jedoch bisher eine andere Haltung. Deshalb könnte gerade an diesem Punkt die Sperrminorität der beiden Parteien von Bedeutung sein. Ende 2024 wurde die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts gegen eine mögliche Blockade aus der Sperrminorität heraus abgesichert. SPD, Union, Grüne und FDP haben sich auf einen Ersatzwahlmechanismus geeinigt: Falls absehbar keine Zweidrittelmehrheit für eine Besetzung zustande kommt, kann das Wahlrecht vom Bundestag auf den Bundesrat übergehen und umgekehrt. Die Hälfte der 16 Karlsruher Richterinnen und Richter wird im Bundestag, die andere Hälfte im Bundesrat gewählt. Die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen (ohne Stimmenthaltungen) ist auch erforderlich, um Einsprüche des Bundesrats zurückzuweisen, die dieser gegen Gesetzesbeschlüsse des Bundestages mit zwei Dritteln seiner Mitglieder eingelegt hat. Quelle: dpa

Im neuen Bundestag verfügen AfD und Linke zusammen über 216 der 630 Sitze und damit knapp mehr als ein Drittel. Die beiden Parteien an den politischen Rändern verfügen damit gemeinsam über eine sogenannte Sperrminorität. Über diese Sperrminorität können Oppositionsparteien bestimmte Vorhaben der Regierung blockieren und so politischen Druck ausüben.

Die AfD will zudem den Vorsitz von Ausschüssen übernehmen, einen Sitz im Bundestagspräsidium und im Parlamentarischen Kontrollgremium, das unter anderem den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und die Verfassungsschutzämter überwacht. Die Behörden also, die wiederum die AfD überwachen und in Teilen als rechtsextrem eingestuft haben. Es sei "absolut unterirdisch, eine Frechheit", sagt Weidel, dass die AfD an diesem Gremium bislang nicht beteiligt wurde.