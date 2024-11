"Sächsische Separatisten": AfD schließt drei Mitglieder aus

Im Falle von Petr Bystron , der Nummer zwei auf der Wahlliste, wurde nach Aufhebung seiner Immunität im Bundestag wegen des Verdachts der Geldwäsche und Bestechlichkeit ermittelt; es gab mehrere Razzien in seinen Büro und Wohnungen. Bystron sitzt inzwischen für die AfD im Europaparlament. Krah hingegen gehört der AfD-Delegation in Brüssel nicht mehr an, wohl aber weiterhin der AfD. Er tauchte in den Wahlkämpfen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wieder auf.