AfD-Parteitag zur Bundestagswahl: Was in Riesa zu erwarten ist

Und so hat die AfD derzeit allen Grund, selbstbewusst in diesen Parteitag zu gehen. Was der Partei gerade in die Hände spielt: Am Donnerstagabend hatte Alice Weidel ein Gespräch mit Elon Musk auf dessen Plattform X. 75 Minuten über Atomkraft, Hitler, Gott, Migration und Bildung. Nach nur 30 Minuten Gespräch legt Musk sich fest: Nur die AfD könne Deutschland retten. Diese Wahlkampfhilfe muss der AfD wie ein Geschenk vorkommen.