Richtungs-Zoff: AfD-Chef Chrupalla pfeift Sachsen-AfD zurück

Der AfD-Europaabgeordnete Siegbert Droese mahnt in einem Online-Video die Kollegen in Dresden: "Kretschmer muss unter allen Umständen verhindert werden!" Er und sein "Regime" seien für die Corona-Politik in Sachsen verantwortlich und gehörten eigentlich vor ein Gericht, aber nicht in den Sessel des Ministerpräsidenten. Auch in internen Chatgruppen der sächsischen AfD entlädt sich Frust, ein Abgeordneter schreibt: "Als AfD-Wähler würde ich mir verarscht vorkommen!"