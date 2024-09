Nach der Landtagswahl: Warum hat Thüringen AfD gewählt?

Die Drogerie ist Lottoladen, Paketannahmestelle, Tabakwaren-, Spielzeuggeschäft und ein wichtiger Treffpunkt. Der Besitzer Thomas Berlin sieht die Wahlentscheidung vieler Bürger als Protest: "egal ob das ums Flüchtlingsproblem geht, ob das um wirtschaftliche Themen geht, ob das die Schule ist. Alles, man kann nehmen, was man will, in Deutschland im Moment geht alles den Bach runter, alles nur noch bergab."