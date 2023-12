Inside PolitiX: Wie wahrscheinlich ist ein Verbot der AfD?

Mittlerweile ist die AfD in drei ostdeutschen Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft : In Thüringen Sachsen-Anhalt und seit Dezember auch in Sachsen . Die Gesamtpartei wird als Verdachtsfall geführt. Die AfD klagt gegen die Einstufungen vor Gerichten, ihre Vorsitzende Alice Weidel sieht eine politische Diskriminierung. Der Verfassungsschutz sei eine "nicht-neutrale Behörde", die AfD werde "im politischen Parteienwettbewerb strukturell benachteiligt", so Weidel gegenüber ZDFheute.