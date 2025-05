Grünen-Fraktionschefin: CDU muss sich zu AfD positionieren

In der Debatte über ein AfD-Verbot sieht Britta Haßelmann nun vor allem CDU und Verfassungsorgane in der Pflicht zu handeln.

Haßelmann: CDU muss sich zu AfD positionieren

Haßelmann betonte, die AfD sei eine verfassungsfeindliche Partei. " Ihre Hochstufung als gesichert rechtsextremistisch ist gerade erfolgt." Angriffe der AfD auf die Menschenwürde, auf Verfassungsorgane, auf Demokratie und Rechtsstaatsprinzip seien an der Tagesordnung.

Erstmals hat der Bundestag zwei Initiativen zu einem AfD-Verbotsverfahren diskutiert. Die Debatte verlief in Teilen hitzig.

Linnemann und Söder gegen Verbotsverfahren

Linnemann steht einem Verbotsverfahren skeptisch gegenüber, wie er der "Welt am Sonntag" gesagt hatte.

Man müsse die AfD in Zukunft stärker "inhaltlich stellen", so CDU-Generalsekretär Linnemann. Was bedeuten letztendlich die Ziele der AfD? "Das müssen wir deutlich machen."

