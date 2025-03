Neuer Antrag zu AfD-Verbotsverfahren im Bundestag geplant

Marco Wanderwitz steht in seinem Garten, um neue Gehwegplatten zu verlegen. Der langjährige sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete hat nun Zeit für Liegengebliebenes. Er hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt , auch wegen der vielen Anfeindungen gegen ihn, bis hin zu Morddrohungen. "Gerade fühlt es sich gut an, das hinter sich zu haben", sagt er am Telefon im Gespräch mit ZDF frontal.

Wanderwitz war ein zentraler Vorantreiber eines AfD-Verbotsverfahrens . Genauer: Einer fraktionsübergreifenden Gruppe im Bundestag, die das Bundesverfassungsgericht auffordern wollte, die Verfassungswidrigkeit der AfD zu überprüfen. Der alte Bundestag hatte ihren Antrag im Januar in erster Lesung noch diskutiert. Abgestimmt wurde er aber nie. "Uns kam die vorgezogene Neuwahl dazwischen", sagt Wanderwitz. Eine Mehrheit war damals nicht in Sicht.

Neuer AfD-Verbotsantrag soll kommen - nur wann?

Warten auf das Gutachten

"Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem in der Union, die ihre Entscheidung von dem Gutachten des Verfassungsschutzes abhängig machen. Es ist gewissermaßen der Schlüssel", so Steffen gegenüber ZDF frontal.

Verschobenes Gutachten und ein Präsident, der selbst in den Bundestag wollte

Thomas Haldenwang, damaliger Chef des Nachrichtendienstes, hatte noch im Oktober in einer öffentlichen Anhörung hinsichtlich des Gutachtens gesagt: "Mit einer Entscheidung wird noch in diesem Jahr zu rechnen sein." Nach dem Ampel-Aus im November sagte Haldenwang dann, die Verkündung des Ergebnisses noch 2024 sei "obsolet".

Kritik an Haldenwangs CDU-Kandidatur: "Dem Amt geschadet"

Ein wohl entscheidender Faktor ist die offene Nachfolge von Haldenwang. Der Verfassungsschützer hatte sein Amt niedergelegt , weil er im Zuge der Neuwahl für die CDU selbst in den Bundestag wollte. Ein Schritt, über den viele - auch in seiner eigenen Partei - den Kopf schütteln. Ein CDU-Abgeordneter kritisiert gegenüber ZDF frontal:

Unglücklich schien auch Haldenwangs Kommunikation. Intern hatte es länger geheißen, dass er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen wolle - nur um später seine Kandidatur für den Bundestag anzukündigen. Für ihn sicher tragisch: Er verfehlte die Mehrheit in seinem Wahlkreis in Wuppertal, zog nicht in den Bundestag ein.