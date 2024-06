Darf Bayerns Verfassungsschutz die AfD im Land beobachten?

Wie weit rechts wird die Bayern-AfD eingeschätzt?

Im bayerischen Landesverband und auch in der Landtagsfraktion der AfD sei eine deutliche Verschiebung in diese radikale Richtung zu beobachten, so Riedl: "Ich beobachte bei der bayerischen AfD seit Jahren zunehmend sehr gute Beziehungen ins rechtsextremistische Vorfeld, also zur Identitären Bewegung und zu herausragenden Köpfen der rechtsextremistischen Szene."