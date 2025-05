AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes: Was in dem Dokument steht

Vor allem mit Blick auf die Migration von Muslimen verbreiten AfD-Politiker teilweise die Verschwörungstheorie vom sogenannten "Großen Austausch". Das Sächsische Oberverwaltungsgericht, das die Einstufung des dortigen Landesverbandes als gesichert rechtsextremistisch bereits im Januar letztinstanzlich bestätigt hat, geht in dem entsprechenden Beschluss ausführlich darauf ein:



"Insbesondere die immer wieder […] verwendeten […] Begriffe wie 'Umvolkung', 'Großer Austausch', 'autochthone Bevölkerung', 'Bevölkerungsaustausch', 'Ersetzung der deutschen Bevölkerung durch Migranten', 'Volksaustausch' oder 'indigenen Völker' gehen von einem ethnokulturellen Volksverständnis und einer Bedrohung des in diesem Sinne verstandenen Volkes durch die Masseneinwanderung kulturfremder Einwanderer aus.



Die vorgenannten Begriffe […] vermitteln die Vorstellung, wonach das ethnisch homogene deutsche Volk durch den Zuzug von Ausländern unterzugehen drohe und in seiner Existenz gefährdet sei beziehungsweise die heimisch angestammte Bevölkerung in einem schrittweisen Prozess durch (insbesondere außereuropäische) verdrängt und ausgetauscht wird." (Sächsisches OVG, 3 B 127/24)



Dies widerspricht, so das Gericht, dem Volksbegriff des Grundgesetzes und der Menschenwürdegarantie. Für die Verschwörungstheorie des "Großen Austausches" gibt es keinen wissenschaftlichen Anhaltspunkt.



Im Gutachten des Verfassungsschutzes geht es auf über 70 Seiten um die These des Großen Austauschs in der AfD. Darin finden sich Aussagen zahlreicher AfD-Politiker, die die Erzählung vom Großen Austausch aufgreifen. So warf zum Beispiel der thüringische AfD-Chef Björn Höcke der damals regierenden Ampel einen "Staatsstreich" vor, weil sie das Staatsvolk austausche.