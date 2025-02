AfD-Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl: Erfolg im Osten

Die AfD liegt bei der Bundestagswahl in allen ostdeutschen Flächenländern vorn. In Thüringen erhielt die in Teilen rechtsextremistische Partei nach Auszählung aller Wahlbezirke 38,6 Prozent der Zweitstimmen, wie aus der Wahlstatistik der Landeswahlleitung hervorging. In Sachsen lag die AfD bei 37,3 Prozent.