Hitler nicht "links": Experten verurteilen Weidel-Aussagen

"Die Aussagen sind historisch abwegig. Hitler war in jeder Hinsicht ein rechtsradikaler, völkischer, rassistischer und antisemitischer Ideologe", sagt Lars Rensmann, Professor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Passau. Rechtsextremismus basiere dabei auf einer Ideologie der "biologistisch konstruierten Ungleichheit", so Rensmann. Die "Gleichheit arisch reiner Volksgenossen" stehe im Gegensatz zur kommunistischen oder linken, "universalistischen" Ideologie der Gleichheit.