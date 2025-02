AfD-Chefin Alice Weidel in Ungarn: Schulterschluss mit Orban

Alice Weidel und Viktor Orban treffen sich in Budapest und zeigen sich in Harmonie.

Zwischen der AfD und Ungarns rechtspopulistischer Regierung zeichnet sich ein politischer Schulterschluss ab. AfD-Chefin Alice Weidel lobte Ungarn bei einem Besuch in Budapest in höchsten Tönen und bezeichnete das Land als Vorbild. "Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Viktor Orban

Die AfD ist nicht die Partei, deren Führung in jedem europäischen Land gewöhnlich von den Ministerpräsidenten empfangen wird, aber nun ist die Zeit gekommen, das zu ändern.

In Umfragen ist die AfD klar zweitstärkste Kraft, doch die Partei hat keine Machtoption, weil niemand mit ihr koalieren will. Fragen an Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD.

10.02.2025 | 23:51 min