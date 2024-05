Studie: Wirtschaftslenker sehen hohes Risiko in AfD-Aufstieg

AfD will Rückkehr zur D-Mark

So spricht sich die AfD in ihrem Programm für die Europawahl unter anderem für die Rückkehr zu einer D-Mark aus – und die Möglichkeit einer Volksbefragung über den Austritt aus der EU.

Deutsche Wirtschaft stellt sich offen gegen die AfD

Zuvor hatte auch der Familienunternehmer Reinhold Würth mit einem ähnlichen Schreiben an seine Belegschaft für Aufsehen gesorgt, in dem er vor einer Stimme für die AfD warnte.

Studienautor: "Bemerkenswert, dass Unternehmen so klar sind"

So hat sich eine Mehrheit der Unternehmen der Studie zufolge bereits gegen die AfD positioniert: 54,2 Prozent innerhalb des Betriebs – und etwas weniger (47,3 Prozent) gar in der Öffentlichkeit.

"Unternehmen sind schließlich nicht unbedingt politische Orte – und in Landstrichen, wo die AfD in Umfragen auf 30 Prozent kommt, kann man durchaus vermuten, dass in den Belegschaften Mitarbeiter mit der AfD sympathisieren. Umso bemerkenswerter, dass die Unternehmen hier so klar sind", so Bergmann.