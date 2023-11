Flugblatt-Affäre: Antisemitismusbeauftragter will Klärung

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte am Wochenende über den Verdacht berichtet, dass Aiwanger als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und Kopien an seiner Schule ausgelegt haben soll. Aiwanger distanzierte sich seither vom Inhalt des Pamphlets, sein Bruder Helmut Aiwanger gab an, der Verfasser der Schrift zu sein