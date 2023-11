Was bedeutet Aiwangers Flugblatt-Affäre für die Bayern-Wahl?

Am Tag nach dem bislang wohl schwersten Sturm seiner politischen Karriere steht Hubert Aiwanger in einer Halle im mittelfränkischen Ansbach - der Rinderzuchtverband Franken feiert 125-jähriges Bestehen. Auf dem Weg zur Tribüne schüttelt der Chef der Freien Wähler Hände, macht mit Verbandsvertretern Selfies. Zehn Minuten spricht er, nach 30 Minuten ist er wieder weg. Zum Sturm vom Vortag sagt er kein Wort.

Da hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet über Vorwürfe an Aiwanger wegen eines antisemitischen Flugblatts, das vor mehr als 30 Jahren an dessen Schule verteilt worden sein soll . Ein Sprecher Aiwangers wird dort zwar mir den Worten zitiert, dieser habe "so etwas nicht produziert" - und beklagt eine "Schmutzkampagne".

Dabei schien die Landtagswahl schon gelaufen. So stabil liegt die amtierende Koalition aus CSU und Freien Wählern in allen Umfragen, dass an einer Fortsetzung bis dato kein Zweifel bestand.

Vorwürfe wiegen schwer

Ministerpräsident Markus Söder, die Opposition, aber auch mehrere Mitglieder der Bundesregierung fordern Aufklärung. Die Vorwürfe wiegen so schwer, dass die politische Zukunft Aiwangers und die Zukunft der Koalition mit der CSU quasi am seidenen Faden hängen.

Und was würde dann - sollte Aiwanger über die Affäre stürzen - aus den Freien Wählern, die quasi eine reine One-Man-Show sind? Sie sind auf ihren Frontmann mit dem polternden Auftreten und dem unverkennbaren Dialekt, dem in der Vergangenheit immer wieder Populismus vorgeworfen wurde, bayern- und auch bundesweit angewiesen.

Freie Wähler stehen zum Großteil zu Aiwanger

Andere Freie Wähler kommen aus der Deckung, verteidigen Aiwanger. Und wähnen einen gezielten Angriff auf die Partei kurz vor der Wahl. Andererseits: Aiwanger räumt in seiner Erklärung ja auch ein, dass bei ihm "ein oder wenige Exemplare" des abstoßenden Pamphlets in der Schultasche gefunden worden seien.

Klar ist also, das sagen nicht nur Aiwanger-Kritiker: Er wird mit dem Flugblatt weiter in Verbindung gebracht werden - auch wenn er es vielleicht nicht selbst verfasst hat. Schon das ist für einen Spitzenpolitiker ein Makel. Inwiefern Aiwanger für die Verbreitung zumindest mitverantwortlich sei, werde in Gänze aber nicht aufzuklären sein.

Wackelt nun die Koalitionszusage der CSU?

Riedl weiter: "Meine Beobachtung ist: Er hat eine fast schon eingeschworene Unterstützerschaft. Und die wird auch weiter fest zu ihm halten." An seinen Zustimmungswerten werde sich sicher nichts ändern. "Die unterstützen Aiwanger, weil er so ist, wie er ist", sagt Riedl.

Furcht, Aiwanger könnte sogar profitieren

Beim Koalitionspartner CSU fürchten einige sogar, dass Aiwanger am Ende profitieren könnte, dass es ein oder zwei Prozentpunkte mehr werden. Weil das mit dem Flugblatt so lange her sei. Weil derart in seiner Vergangenheit gewühlt werde, das empfänden manche als unfair. Und weil er den eigenen Bruder bis zuletzt nicht verraten habe.