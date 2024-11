Pläne in der Union: Deutschland vor Atom-Comeback?

In einem Positionspapier kritisiert die Union das Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke im vergangenen Jahr. Eine "ideologisch motivierte Fehlentscheidung" habe die Ampel getroffen. Es müsse dringend geprüft werden, ob eine Wiederaufnahme des Betriebs möglich sei. Knipst Deutschland nach der Bundestagswahl also wieder den Atomstrom an?