Umgang mit Alltagsrassismus : "Müssen uns alle mehr kennenlernen“

von Jenifer Girke 16.04.2025 | 13:04 |

Wo fängt Diskriminierung an? In Solingen erzählen Menschen mit Migrationshintergrund, was sie im Alltag erleben. Eine Expertin sagt: Jeder könne etwas gegen Alltagsrassismus tun.