"Was sind die wichtigsten Ziele der Partei?" Oder: "Wie will die Partei die Wirtschaft ankurbeln?" Diese und viele weitere Fragen können Nutzer dem Chatbot wahl.chat stellen. Die Anwendung funktioniert in etwa wie das bekannte ChatGPT , basiert also auf Künstlicher Intelligenz (KI) . Vier Studenten aus München und Cambridge entwickelten das Tool zusammen mit ihrem Dozenten. Von der Idee bis zur Veröffentlichung verging dabei nur etwa ein Monat.