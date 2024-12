913 Euro Rente bezieht Angelika Gerken im Monat. Die Mutter von fünf Kindern hat früher in der Gastronomie gearbeitet, mittlerweile ist sie 69 Jahre alt und geht zweimal die Woche putzen. Bei anderen älteren Menschen verdient sich die Rentnerin als Alltagsassistentin der AWO bis zu 250 Euro dazu. Trotzdem müsse sie genau darauf achten, wie viel sie ausgibt, sonst müsse sie "am Monatsende knapsen", so Gerken.