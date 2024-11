Koalitions-Aus: Wie Scholz und Lindner die Ampel zerbrachen

Ein "Überschreitungsbeschluss" in Höhe von 20 Milliarden Euro ist Scholz' Vorhaben. Er versichert der Runde, das sei rechtlich möglich - trotz Schuldenbremse. All das Geld, was im Haushaltsplan für die Ukraine an Waffen und Material sowie die für Geflüchteten eingestellt worden sei, dürfe herausgenommen werden.