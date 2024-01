Bundestag berät: Das steckt im Bundeshaushalt 2024

Der Haushalt hatte vor ein paar Tagen eine wichtige Hürde genommen. Nun müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. 19.01.2024 | 1:52 min

Vier Tage lang werden die Budgets für jedes Ministerium noch einmal debattiert, in der traditionellen Generaldebatte wird über die Politik der Bundesregierung gestritten.

Danach soll der Haushalt am Freitag verabschiedet werden - ebenso wie ein Gesetz zur Umsetzung von Sparmaßnahmen.

Warum passiert das dieses Mal alles so spät?

Ein Bundeshaushalt sei "keine Sache für Nacht- und Nebelaktionen'', sondern für eine strategische Aufstellung der Politik, so der Ökonom Michael Hüther. 19.01.2024 | 4:10 min

Was sind Kernpunkte des Haushalts?

Nach der entscheidenden Sitzung im Haushaltsausschuss ist der Etat jetzt im Grunde festgezurrt. Vorgesehen sind Ausgaben von 476,8 Milliarden Euro. Das sind rund 5.635 Euro pro Einwohner in Deutschland.

Sozialetat: Das ist der mit Abstand größte Etat mit Ausgaben von rund 175,6 Milliarden Euro - davon gehen große Teile in die Rentenversicherung, dazu kommen zum Beispiel Ausgaben für das Bürgergeld.

Geplant sind in diesem Jahr Investitionen von 70,5 Milliarden Euro - zum Beispiel in das Schienennetz und in Straßen.