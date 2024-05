Streit um Haushalt: Schulze und Baerbock kontra Lindner

Jetzt wird es ernst - bis zum Dienstschluss, was auch immer das heißt, hätten die Minister und Ministerinnen Zeit, ihre Finanz- und Sparpläne für das kommende Jahr einzureichen. Das ließ Finanzminister Christian Lindner FDP ) am Donnerstagabend verlauten.

Baerbock und Schulze kontra Lindner

Aber auch das Auswärtige Amt will sich mit den von Lindner geplanten Kürzungen nicht zufrieden geben. Fast ein Viertel soll es weniger sein - statt der angemeldeten rund 7,4 Milliarden nur 5,1 Milliarden Euro. Fast vier Milliarden sind aber bereits fest eingeplant für Personalkosten und Abgaben an die Vereinten Nationen.

So groß ist das Loch im Haushalt

Lindner hält an Schuldenbremse fest

Die Minister müssten für ihren Mehrbedarf "schon sehr gute Argumente vortragen", sagte Finanzminister Lindner bei "maybrit illner" am Donnerstagabend. Der FDP-Chef bekräftigte seine Position, an der Schuldenbremse festhalten zu wollen. Die Ampelpartner SPD und Grüne fordern zumindest eine Reform.

Wie es weitergehen könnte

Bis zum 3. Juli will man dem Kabinett einen Haushaltsentwurf vorlegen, damit dann anschließend die Parlamentarier beraten können. Etwas wohlfeil ist da der Vorschlag der Union, man solle doch mal anfangen zu sparen. Mehr Beschäftigte, mehr Flüchtlinge, die arbeiten, das würde Geld in die Kassen spülen. Selbst wenn dies gelingen würde, ein Loch von 25 Milliarden Euro ist damit kaum zu stopfen.

Es werden sehr schwierige Wochen für die Ampel, harte Arbeit vor allem für den Finanzminister. Am Ende werden wohl wieder Scholz, Lindner und Habeck in nächtelangen Sitzungen den Knoten durchschlagen müssen. Noch gehen alle Beteiligten davon aus, oder sie sagen es zumindest, dass die Koalition daran nicht zerbrechen werde. Fakt ist aber, die Differenzen in der Ampel sind mindestens so groß wie das Haushaltsloch.