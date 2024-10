Ampel-Koalition: Neuer Streit nach Steuerprognose

Sein Rat in diesen Tagen des öffentlich zu beobachtenden weiteren Verfalls der Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition hat es in sich: "Wenn die Ampel Deutschland wirtschaftlich voranbringen möchte, dann muss man sich erst einigen und dann an die Öffentlichkeit gehen. Was wir derzeit sehen, ist genau das Gegenteil. Jede Partei geht ihren eigenen Weg. Man hat den Eindruck, die sind schon im Wahlkampfmodus", sagt Fuest dem ZDF. Und ergänzt seine Analyse um einen entscheidenden Satz: