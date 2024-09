Politologe über Ampel-Krise: Wie lange hält die Koalition?

Die Ampel in der Dauerkrise: Seit Monaten verlieren die Koalitionsparteien in der Wählergunst. Spätestens mit den desaströsen Ergebnissen für SPD Grüne und FDP bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen aber steht fest, wie unbeliebt die derzeitige Bundesregierung tatsächlich ist.