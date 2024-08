Politologin erklärt: Hält die Ampel bis zum Schluss?

Was in anfänglicher Euphorie über die Legislatur hinaushalten sollte, wirkt brüchiger denn je. "Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden", machte der grüne Vizekanzler Robert Habeck am Dienstag in Richtung seines Kollegen klar. Ampelmüdigkeit macht sich bei allen Koalitionären breit. Doch gibt es einen Schuldigen?