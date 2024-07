Löst die Schuldenbremse den Haushaltsstreit?

Die FDP will "Prioritäten setzen" - mit dem Geld auskommen, was da ist, das ist die Linie. Die SPD scheint zerstritten bei der Schuldenbremse. In der Bevölkerung will gut jeder zweite Wahlberechtigte laut ZDF-Politbarometer an der Schuldenbremse festhalten . Eine knappe Mehrheit ist dafür.