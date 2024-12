Rechtsextreme Attacke? SPD verurteilt Angriff in Berlin

Rechtsextreme Attacke? : SPD verurteilt Angriff auf Wahlkämpfende

15.12.2024 | 16:49 |

Am Samstag sind Wahlkämpfende an einem SPD-Infostand in Berlin angegriffen worden. Bei den Tätern wird ein rechtsextremer Hintergrund vermutet. Die Partei verurteilt die Attacke.